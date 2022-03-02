Завод в Татарстане наказали за различные нарушения

В Татарстане Альметьевский завод «Радиоприбор» по результатам проверки Приволжского управления Ростехнадзора признан не соответствующим требованиям.

Как сообщает inkazan.ru, в ходе рейда специалистов ведомства выяснилось, что на заводе не обеспечивались требования промышленной безопасности.

Отсутствовали полные сведения о регистрации в госреестре, сотрудники не знали, что делать, если произошла авария или происшествие. Истек срок аттестации у главного инженера, и не приняты меры по содержания ОПО в исправном состоянии.

Руководству предприятия выписано предписание, требующее устранить выявленные недочеты. Если оно будет проигнорировано, ответственные лица на предприятии могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до года. А само предприятие может получить штраф в размере до 300 тысяч рублей. Или его деятельность может быть приостановлена на три месяца.