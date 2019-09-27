Разъяренная жительница Уфы разбила автомобиль чайником из-за сигнализации
Жительница Уфы разбила автомобиль во дворе своего дома чайником. Причиной ее ярости стала сработавшая сигнализация, которая помешала спать ночью. Об этом сообщило ToDay News Ufa со ссылкой на региональную прокуратуру.
Нападение на автомобиль произошло в марте текущего года. Женщина не могла уснуть из-за постоянно срабатывающей сигнализации на автомобиле, припаркованном во дворе ее дома. Вооружившись чайником, она вышла на улицу и начала бить им по бамперу, лобовому стеклу, крылу и фарам.
Против раздраженной женщины завели уголовное дело. Теперь она предстанет перед судом. Ущерб владельцу авто от неправомерных действий оценили в 15 тысяч рублей.