Разъяренная жительница Уфы разбила автомобиль чайником из-за сигнализации

Нападение на автомобиль произошло в марте текущего года. Женщина не могла уснуть из-за постоянно срабатывающей сигнализации на автомобиле, припаркованном во дворе ее дома. Вооружившись чайником, она вышла на улицу и начала бить им по бамперу, лобовому стеклу, крылу и фарам.

Против раздраженной женщины завели уголовное дело. Теперь она предстанет перед судом. Ущерб владельцу авто от неправомерных действий оценили в 15 тысяч рублей.