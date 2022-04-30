Разъяренная дворняга напала на ребенка в Уфе

В Уфе 11-летний мальчик подвергся нападению бездомной собаки.

Как сообщает mkset.ru, когда в поселке Нагаево на мальчика стала бросаться бродячая собака, он сумел отбиться от нее. Но все же она успела укусить его за колено. Медики, осмотревшие ребенка, зафиксировали у него рану.

В Уфе уже более 20 тысяч бездомных животных, что представляет собой серьезную проблему. Сейчас их отлавливают сотрудники двух компаний и помещают в приюты.