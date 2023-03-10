Происшествия 10 марта 2023, 22:41 Разъяренная девушка из Новосибирска из-за ревности разгромила витрину с алкоголем в местном магазине Новосибирская девушка разбила почти три десятка бутылок с алкоголем из-за измены парня Соцсети

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Жительница Новосибирска устроила погром в одном из местных магазинов крупной торговой сети 9 марта. Она зашла в зал и сразу направилась к витрине с алкоголем. После чего начала сбрасывать бутылки на пол. Об этом происшествии написало издание «Подъем».

Охранникам девушка объяснила свое поведение расшатавшимися нервами и плохим настроением. У нее угнали автомобиль, и так она решила выместить свою злость.

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В городских Telegram-каналах знакомые девушки рассказали другие подробности. По их словам, в этом магазине работает ее парень, который завел роман с другой сотрудницей. Поэтому мотивом ее поступка могла быть ревность.

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Издание отмечает, что машину позже нашли в соседнем районе.

После происшествия с бутылками девушку доставили в полицию. Там правоохранители составили административный протокол по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества.

Сообщается, что всего нарушительница разбила около 25 бутылок с вином, пивом и коньяком. Ей пришлось за них заплатить.