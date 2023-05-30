Происшествия 30 мая 2023, 18:47 Разгуливающий возле детсадов в Заволжье вооруженный мужчина в камуфляже засветился на видео Жители Заволжья заметили вооруженного мужчину в камуфляже возле детских садов Print Screen vk.com / «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|»

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Жители Заволжья Нижегородской области заметили вооруженного мужчину в комуфляже возле детских садов. Об этом сообщили в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» в социальной сети «ВКонтакте». В сети также появилось видео с мужчиной.

Полиция и спецслужбы разыскивают подозреваемого, сообщили в группе.

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Однако один из подписчиков паблика узнал на записи своего соседа. В комментариях под публикацией местный житель написал, что тот — «безобидный».

«Он каждый день проходит по сто раз туда сюда с плеером и музыку слушает, песни поет. Его все знают. Нашли кого ловить», — отметил он.

По мнению комментатора, за оружие мужчины приняли плеер и наушники. Тем не менее некоторые горожане не на шутку перепугались.

«Страшно теперь», — написала женщина.