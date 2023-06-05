Эксклюзив 05 июня 2023, 18:46 Разгул «нечистой силы» в магазине Электростали сняли на видео Представители магазина в Электростали опровергли слухи о «духах» на своей торговой точке

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Один из магазинов Электростали опроверг слухи о том, что в помещениях торговой точки «завелись приведения». Представители организации заявили, что все подобные сплетни — происки конкурентов. Видео беспорядков, которые якобы устроила нечисть, появилось в распоряжении «360».

«Мы не верим в мистику и сверхъестественное. После вашей выходки 30 мая мы поставили дополнительные средства видеофиксации, поставили новую сигнализацию и пультовую охрану», — отметили представители магазина.

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Они заверили, что больше хулиганства в помещении не допустят. Также представители фирмы намерены обратиться в полицию, чтобы выяснить, кто незаконно проник на частную территорию.

«Чтобы окончательно успокоить вас друзья — мы обратились в РПЦ, помещение еще раз будет освящено, а также будут проведены все необходимые православные обряды», — добавили в организации.

Там же отметили, что из-за давления со стороны слишком «впечатлительных клиентов» уволилась сотрудница, которая работала 2,5 года.