Разгромивших кладбище подростков задержали в Тобольске

В Тобольске местная полиция задержала вандалов, которые сломали несколько памятников и крестов на Завальском кладбище. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Обнаружить злоумышленников помогла система «Безопасный город». После обращения местных жителей в правоохранительные органы, сотрудники выехали на место преступления, чтобы найти возможных свидетелей.

Опрошенные ответили, что незадолго до случившегося рядом с кладбищем видели двух молодых людей. Система установила личность подозреваемых. Ими оказались местные жители 2008 года рождения.

После задержания, один из подростков признался в преступлении. Вместе с другом, прогуливаясь по кладбищу, они решили столкнуть памятники вместе с крестами на землю.

В пресс-службе регионального ГУВД рассказали, что решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.