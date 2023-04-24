Происшествия 24 апреля 2023, 17:05 Разгромившая топором магазин во Ржеве пенсионерка попала на видео Пенсионерка во Ржеве топором разгромила витрину магазина

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Пожилая женщина пришла с топором в один из магазинов во Ржеве, после чего начала ломать витрину орудием. Видео показала группа «Ржев сегодня» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пенсионерка вошла в магазин. Изначально она себя вела спокойно, общалась с продавцом и задавала вопросы о товаре.

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В какой-то момент настроение посетительницы резко изменилось, она стала размахивать руками и сбрасывать товар с прилавки.

Продавец попытался успокоить буйную покупательницу и начал звонить в полицию, но пенсионерка схватила с прилавка топор и стала громить им магазин. Под ее горячую руку попали терминал для оплаты, компьютер, кассовый аппарат и стеклянная витрина. После разгрома нападавшая бросила топор в сторону продавца и удалилась.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность пенсионерки, сообщили kp.ru в пресс-службе главка МВД по Тверской области.