Разгром сельского кладбища под Новосибирском попал на видео

Опрокинутые надгробные плиты и вырванные кресты на кладбище обнаружили жители села Дубровка Новосибирской области. Видео с места событий они опубликовали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что неизвестные опрокинули несколько надгробий, вырвали с корнем кресты, установленные в местах захоронения. Разбросали венки и вытоптали могилы. «Выломали все. Это дебильность. Просто слов нет. Я такого еще не видела. Все валяется», — прокомментировала увиденное автор видео.

Жители вызвали на место полицию, чтобы найти вандалов, разгромивших погост.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области «360» рассказали, что нашли разрушителей могил. Ими оказались трое несовершеннолетних жителей села. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Причины, которые сподвигли детей на акт вандализма, пока не выяснились.