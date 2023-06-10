Происшествия 10 июня 2023, 17:46 Разгонялся до 150 км/час. Стали известны подробности смертельного ДТП с BMW в Москве Прокуратура Москвы: юноша за рулем BMW перед ДТП ехал со скоростью до 150 км/ч Telegram

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У юноши, который погиб за рулем BMW, на улице Айвазовского в Москве не было при себе водительского удостоверения. При этом на одном из участков маршрута он гнал со скоростью 150 километров в час, сообщили в прокуратуре столицы.

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В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением и сначала совершил наезд на бордюрный камень, а потом влетел в мачту городского освещения.

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От полученных травм он погиб на месте. Молодому человеку было 19 лет. Проверку по факту случившегося поставила на контроль прокуратура Юго-Западного административного округа.

Все обстоятельства случившегося уточняются.