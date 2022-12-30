Происшествия 30 декабря 2022, 13:42 Разгон подпольного казино в Томске попал на видео

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В подвале нежилого дома в Томске устроили подпольное казино, которое накрыли местные сотрудники спецслужб. Об этом сообщили ИА Nation news со ссылкой на пресс-службу УМВД по Томской области.

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Также в Сети появилось видео операции по ликвидации незаконного игорного дома. Его опубликовали в Telegram-канале Mash Siberia. Кадры демонстрируют работу правоохранителей и внутреннюю обстановку казино. Его оборудовали по всем правилам: в наличие три покерных стола, фишки, которые хранились в специальном сейфе, а также деньги и карточные колоды.