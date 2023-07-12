Эксклюзив 12 июля 2023, 15:52 Разгерметизация установки с возгоранием произошла на «СИБУР-Нефтехиме» в Нижегородской области «СИБУР-Нефтехим»: на производстве в Дзержинске произошло возгорание, персонал эвакуирован

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На производстве окиси этилена и гликолей «Сибур-Нефтехима» в Дзержинске Нижегородской области произошло возгорание. Об этом «360» сообщил руководитель региональной пресс-службы компании Дмитрий Шадымов.

По его словам, производство остановили, персонал предприятия эвакуировали. Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия ЧП.

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«Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха», — сказал Шадымов.

По данным Telegram-канала «112», на предприятии произошла разгерметизация установки. После этого последовало факельное горение.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что сообщение о возгорании на предприятии по адресу Автозаводское шоссе, дом 65 поступило в 14:05. На место направили пожарно-спасательные подразделения. К тушению привлекли 72 человека и 22 единицы техники. Спустя час возгорание локализовали, угрозы взрыва в настоящий момент нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Мощный пожар на предприятии в Санкт-Петербурге произошел 5 июля. Огонь охватил 3500 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.