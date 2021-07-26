Разгерметизация газопровода с возгоранием произошла в Пермском крае. Видео

В Кишертском округе Пермского края произошла разгерметизация газопровода с возгоранием. Как сообщили «РИА Новости» в краевом управлении МЧС, никто не пострадал и не погиб.

О том, что в регионе случилось возгорание, первыми рассказали агентству очевидцы. Они отметили, что с территории города были видны клубы дыма. Они поднимались на высоту примерно в 40 метров, но со временем рассеялись.

В компании «Газпром трансгаз Чайковский» уточнили, что все произошло около восьми часов вечера по местному времени. Разгерметизация случилась на 1595 километре магистрального газопровода «Уренгой — Центр II» — на участке около реки Сылва.

На поставки газа местным жителям это никак не повлияло, перекрывать подачу в жилые дома не пришлось. Для поставок пока используются параллельные газопроводы. Сейчас сотрудники МЧС тушат сухую траву, которая загорелась рядом с поврежденным участком.

Ранее невиданное зрелище появилось в Мексиканском заливе — там огонь выбивался прямо из пучины воды. Все произошло из-за мощного пожара на трубопроводе, который проходит по дну. Горение началось из-за утечки газа, трубы оперативно перекрыли и огонь прекратился.