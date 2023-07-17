Эксклюзив 17 июля 2023, 19:17 «Раздался сильный грохот». Очевидец описал момент падения Су-25 в Ейске Очевидец падения Су-25 в Ейске заявил, что перед крушением самолет летел низко над водой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самолет Су-25 перед падением в Ейске летел низко над водой. Об этом в беседе с «360» рассказала местная жительница, которая видела крушение. Она подробно описала, как штурмовик упал в Азовское море.

«Услышала шум, но тут самолеты часто летают, поэтому не придала особого значения. А когда голову все-таки повернула — увидела, что сначала один самолет пролетел, а за ним следующий, но он летел прямо низко над морем. А потом из него выпрыгнул летчик на парашюте», — рассказала она.

Реклама

По словам женщины, когда «самолет упал носом в воду, раздался очень сильный грохот». Катастрофа произошла от берега буквально в двух километрах, поэтому к Су-25 незамедлительно кинулись спасатели на катерах.

«Первый самолет сразу же вернулся и начал кружить вокруг места падения», — добавила собеседница.

Пилот потерпевшего крушение над Краснодарским краем штурмовика Су-25 погиб. Глава Ейского района Роман Бублик выразил соболезнования близким летчика. Очевидцы ЧП сообщали «360», что ему оказали необходимую помощь, но состояние мужчины было очень тяжелым.

Причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. В распоряжении «360» появилось видео с моментом падения самолета.