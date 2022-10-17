Житель Балашихи избил приревновавшую его жену на глазах у ребенка. Видео | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 19:15 Житель Балашихи избил приревновавшую его жену на глазах у ребенка. Видео Муж избил приревновавшую его жену в Балашихе на глазах у ребенка

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Муж жительницы Балашихи избил ее в подъезде на глазах у ребенка. Видео конфликта распространилось в Сети. Жена рассказала «360», что причиной случившегося стала ревность с ее стороны.

Судя по ролику, мужчина вначале замахнулся на ребенка, но женщина загородила его собой. Тогда обидчик стал бить ее и таскать за волосы. Жена выглядела невозмутимой и спокойно поправила прическу. Можно предположить, что она ожидала подобного и это происходит не в первый раз. Потом мужчина стал махать на нее руками и что-то быстро говорить или кричать (звука на видео нет). После этого женщина с ребенком скрылись в лифте, а мужчина еще некоторое время ходил из угла в угол и разговаривал с еще одним жильцом, оказавшимся в подъезде.

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Заявления о преступлении к правоохранителям пока не поступало, но по размещенному в Сети видео уже проводится проверка, рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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