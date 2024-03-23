Происшествия 23 марта 2024, 15:04 Разбор завалов в Crocus City Hall силами 100 спасателей попал на видео МЧС: завалы в Crocus City Hall разбирают более 100 спасателей

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Более 100 спасателей разбирают завалы в Crocus City Hall. К 14:00 разобрать удалось 41 кубометр, сообщила пресс-служба МЧС России. Она опубликовала кадры с места работ.

Там трудятся аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас». Кроме того, спасатели продолжают тушить пожар на крыше, втором и третьем этажах здания. Огонь распространился на 500 квадратных метров.

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С пострадавшими и родными погибших работают 35 психологов МЧС. На горячую линию ведомства для оказания психологической помощи поступило 815 обращений. Позвонить можно по номеру: 8-800-775-17-17.

Работы на месте теракта будут продолжаться еще как минимум несколько суток. В основном они сосредоточились в концертном зале, который полностью выгорел.

По последним данным, в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall 22 марта погибли 115 человек и пострадали еще более 100. Тысячи добровольцев сдали кровь для раненых. Только в Москве на такой поступок решились более двух тысяч человек.