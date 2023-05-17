Происшествия 17 мая 2023, 16:26 Разбойное нападение на офис микрозаймов произошло в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители ищут мужчину, которого заподозрили в разбойном нападении на офис микрозаймов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Нападение произошло в Пушкине на Привокзальной площади. «Петроград» написал, что подозреваемый зашел в офис с ножом и пригрозил им сотруднице. После этого он связал ее, забрал более 100 тысяч рублей и скрылся. Полицейские разыскивают злоумышленника.