Эксклюзив 17 ноября 2023, 21:41 «Разбойное нападение». МВД сообщило подробности стрельбы в центре Москвы МВД РФ по Москве: мужчины стреляли из травмата и похитили сумку в центре столицы

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В МВД РФ по Москве подтвердили «360» информацию о стрельбе в центре Москвы и сообщили, что это было разбойное нападение. Стреляли из травматического пистолета.

«Разбойное нападение там, предположительно. В районе 19:30 неизвестные на двух мужчин напали <…> забрали сумку, пострадал один мужчина», — сообщили в пресс-службе МВД.

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В ведомстве заявили, что информацию проверяют, сотрудники полиции уточняют обстоятельства дела.

Ранее источник «360» сообщил, что неизвестные на автомобиле марки Mercedes открыли огонь в центре Москвы. Стрелявшие забрали у пострадавших крупную сумму денег и скрылись. В столице объявили план перехват.