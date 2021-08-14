Разбившийся в Турции Бе-200 принадлежал Минобороны РФ

Пожарный самолет-амфибия Бе-200, потерпевший крушение в Турции, принадлежит Минобороны РФ. Об этом заявили в военном ведомстве, написало РИА «Новости».

На борту самолета Бе-200, который разбился в Турции в субботу, находились пять российских военнослужащих, а также три турецких представителя, которые указывали экипажу очаги возгорания.

Для выяснения причин крушения самолета к месту направили комиссию МО РФ.

В военном ведомстве уточнили, что самолет разбился при заходе на посадку. Это произошло после выполнения задачи по тушению очагов лесных пожаров.

Воздушное судно разбилось в районе населенного пункта Адана. Это произошло около 15 часов.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

Турецкие СМИ сообщали, что самолет-амфибия разбился в горах недалеко от города Кахраманмараш на юге республики.

При тушении пожаров в Турции были задействованы три российских самолета-амфибии Бе-200. Власти России также направили в страну пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.