Разбившийся в Подмосковье вертолет выполнял учебный полет

Разбившийся вертолет Robinson R-44 выполнял учебно-тренировочный полет. При крушении погибли три человека, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Падение вертолета случилось в лесополосе в городском округе Лыткарино.

«Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека», — сообщили в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия работают спасатели. Источник ТАСС отметил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего. Причиной крушения вертолета могла стать ошибка пилота или отказ техники.