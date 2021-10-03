03 октября 2021, 20:58
Разбившийся в Подмосковье вертолет выполнял учебный полет
Разбившийся вертолет Robinson R-44 выполнял учебно-тренировочный полет. При крушении погибли три человека, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Падение вертолета случилось в лесополосе в городском округе Лыткарино.
«Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека», — сообщили в пресс-службе МЧС.
На месте происшествия работают спасатели. Источник ТАСС отметил, что сейчас рассматриваются две версии произошедшего. Причиной крушения вертолета могла стать ошибка пилота или отказ техники.