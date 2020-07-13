Разбившийся под Нижним Новгородом Ан-2 обрабатывал поля

Самолет Ан-2, который потерпел крушение в Нижегородской области накануне утром, принадлежал частной компании. Его использовали для обработки сельскохозяйственных угодий.

«Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с авиакатастрофой в Нижегородской области. <…> Самолет принадлежит ООО „Зевс-Авиа“. По предварительным данным, воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий», — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Теперь ведомство проверит, насколько в компании заботились о безопасности полетов.

Самолет Ан-2 потерпел крушение в деревне Кистеневке под Нижним Новгородом. Внутри кукурузника находились два человека — один погиб, второго доставили в больницу с многочисленными ожогами.

По предварительной информации от МЧС, причиной ЧП могли стать линии электропередачи. Возможно, пилот их не заметил и задел, после чего самолет упал и загорелся. Но следствие будет проверять все версии произошедшего, в том числе и техническое состояние Ан-2.