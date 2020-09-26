Ан-26 с бортовым номером 76 изготовили в 1977 году, то есть на момент крушения ему исполнилось 43 года.

Командование ВВС Украины заключило контракт с заводом «Антонов» в Киеве на продление срока службы девяти самолетов, в частности этого самолета. После ремонта Ан-26 планировалось эксплуатировать еще два года.

Однако нет официальных данных по поводу того, находился самолет на стадии ремонта на момент авиакатастрофы или все необходимые процедуры уже завершились.

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что в день крушения Ан-26 совершил шесть вылетов и пять успешных посадок, поэтому изначально «все шло по плану». По данным замглавы МВД Антона Геращенко, самолет должен был подняться в небо 10 раз, после каждого из них технические специалисты проводили осмотр.

Он добавил, что пилот Ан-26 говорил диспетчеру о готовности посадить самолет после новости о неполадках с двигателем.

«Около 20:38 командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем. Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами. Видимость была ясной. Ветер минимальный», — написал Геращенко в Facebook.

Через 8-9 минут командир корабля сказал о готовности к посадке. Через максимум две минуты самолет пропал с радаров, после рухнул на землю и загорелся.

Самолет потерпел крушение вечером 25 сентября при заходе на посадку. До аэродрома города Чугуева Ан-26 не долетел два километра и рухнул в нескольких метрах от трассы. На борту ТС находились 27 человек, 25 из них погибли. Двое выживших получили ожоги более 90% тела. В салоне сидели офицеры и курсанты Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Молодые летчики учились на втором курсе, им было по 18-19 лет.