Ушедший в монастырь актер разбился в ДТП. Фото

Отмечается, что авария произошла утром на 61-м километре дороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума». Актер находился за рулем автомобиля Renault Duster. Он не уступил дорогу водителю маршрутного автобуса из-за чего произошло лобовое столкновение.

Фотографии с места происшествия опубликовали в местной группе в соцсети.

«Сотрудниками Госавтоинспекции на месте была осуществлена регулировка дорожного движения. В настоящее время движение восстановлено», — сообщили «360» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Жулину было 43 года. Он стал широко известен по роли Алексея Казарина в сериале «Александровский сад». В 2009 он снялся в сериале «Охота на Берию», после этого ушел в монастырь и стал послушником. В 2014 году актер вернулся в профессию.