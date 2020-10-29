«Разбил окно, залез внутрь»: «Яндекс.Такси» не блокировал облившего себя бензином водителя
«Михаил пришел к закрытому офису, разбил окно, залез внутрь. Охрана вызвала полицию. Михаил представился водителем, который выполняет заказы „Яндекс.Такси“, и потребовал разговора с руководством сервиса. С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок», — сообщили «360» пресс-службе «Яндекс.Такси».
В компании отметили, что водителя не блокировали в сервисе. Мужчина работал в сентябре и октябре, при этом все выплаты он получал в полном объеме и в установленный срок.
«Мы не будем настаивать на аресте водителя», — заявили в пресс-службе.
Утром 29 октября мужчина пришел в офис «Яндекс.Такси», облился горючей жидкостью и грозился поджечь себя. Он требовал встречи с генеральным директором компании, так как ему якобы перестали платить зарплату и отключили от сервиса. Нефедова задержали сотрудники полиции.