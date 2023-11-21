Происшествия 21 ноября 2023, 17:44 Раввина задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства «112»: раввина Цви Бихмана задержали в Москве за просроченный вид на жительство РИА «Новости»

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В Москве задержали раввина Цви Бихмана по подозрению в несоблюдении требований миграционного законодательства. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, к раввину домой наведался участковый. Во время проверки документов полицейский конфисковал у мужчины паспорт и вызвал подмогу, сообщив, что раввин внешне напомнил ему некоего террориста.

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Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что Бихман просрочил вид на жительство в России и поселился не по адресу регистрации.

Выяснилось, что священнослужитель находится в процессе развода, поэтому официально снял квартиру. Его жилплощадь по месту регистрации заняла бывшая жена. Более того, в скором времени мужчина должен получить гражданство России.

Раввин выразил уверенность, что полицейских в его новое жилище вызвала бывшая супруга, пытающаяся отнять у него имущество и ребенка. По его словам, в прошлом месяце неизвестные избили его в подъезде.

Ранее в МВД сообщили о депортации 15 тысяч мигрантов после операции «Нелегал-2023».