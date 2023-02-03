Происшествия 03 февраля 2023, 15:46 Растлителя 10-летней девочки из Кисловодска осудили на восемь лет колонии

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Суд вынес приговор 53-летнему мужчине, который в интеренете растлевал 10-летнюю девочку. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СУ СКР по Ставропольскому краю.

Мужчина начала переписку с девочкой в социальной сети. Он говорил с ребенком на откровенные темы, потом начал требовать интимные фотографии и даже угрожать. В том числе изнасиловать, если девочка не выполнит, что он хочет.

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Переписку случайно заметила мама ребенка. Она и обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали и осудили. Приговором ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

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