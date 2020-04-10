Расстрелявшему в Забайкалье сослуживцев солдату продлили арест

Арест солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который устроил стрельбу в воинской части Забайкалья, продлили. Под стражей он проведет еще четыре месяца.

Из-за коронавируса следственные действия по делу Шамсутдинова не ведутся. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Равиль Тугушев.

«Продлили на четыре месяца арест. <…> Я планирую вылететь туда [в Читу] в мае», — уточнил юрист.

К этому сроку Тугушев намерен ознакомиться с результатами психиатрической экспертизы своего подзащитного, которую провели в Институте психиатрии имени В. П. Сербского.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь своих сослуживцев в воинской части 54160 Дровянинского гарнизона в октябре 2019 года. Еще два человека получили тяжелые ранения.

Шамсутдинова арестовали, началось расследование убийства. Молодой человек написал открытое письмо, в котором извинился перед родственниками погибших и объяснил, почему решился на такой поступок. В декабре 2019-го его вместе с несколькими солдатами признали потерпевшим в деле о дедовщине. За издевательства над сослуживцами Руслана Мухатова из воинской части Рамиля Шамсутдинова приговорили к условному сроку и 30 тысячам штрафа.