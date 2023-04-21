Эксклюзив 21 апреля 2023, 20:54 «Расстреляли в упор». Неизвестные напали на подростков в Волгограде Неизвестные из пневмооружия расстреляли подростков в гаражном кооперативе в Волгограде Pixabay

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В Волгограде в гаражном кооперативе неизвестные расстреляли из пневматического оружия группу подростков. Злоумышленники хотели отобрать у школьников телефоны, деньги и брендовые вещи, но когда те отказались добровольно расстаться с ценностями, открыли по ним беспорядочный огонь из воздушек. Сестра одного из пострадавших Ангелина раскрыла «360» обстоятельства произошедшего.

Школьники 13-14 лет около 17:00 проходили мимо ГК «Мостостроитель», где «тусовались» взрослые ребята. Четверо парней подозвали подростков и потребовали, чтобы те отдали личные вещи, телефоны, сумки, кроссовки. Подростки оказали сопротивление и началась словесная перепалка.

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«Парни вытащили оружие, воздушное — у них у всех оно было — и начали стрелять по детям в упор. Мальчики, после того, как их расстреляли, сразу же убежали», — рассказала сестра 14-летнего потерпевшего.

Пострадавшие подростки смогли оказать друг другу первую помощь и добраться до дому. Родители доставили их в травмпункт. У некоторых были поверхностные раны, но двух ребят пришлось экстренно оперировать — пули прошли слишком глубоко и открылось сильное кровотечение. У одного ребенка пуля застряла под коленом.

Брат Ангелины отделался неглубокими ранами, мальчик хромает и старается не опираться на больную ногу.

«Мальчика одного прооперировали, у него из-под коленки достали пульку. Трое сейчас в больнице, двое ездят с родителями в Следственный комитет, показания дают», — рассказала собеседница издания.

Родители написали коллективное заявление в прокуратуру, а по месту жительства подали отдельные заявления в полицию. Следственные органы опрашивают потерпевших и разбираются в обстоятельствах дела.

Подозреваемых в разбойном нападении задержали, они находятся в полицейском участке. Пострадавшие опознали злоумышленников.