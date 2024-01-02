02 января 2024, 16:26
Расследованием схода боеприпаса в Воронежской области займется комиссия Минобороны
Минобороны объявило о расследовании схода боеприпаса над Воронежской областью
Специальная комиссия проведет расследование после падения боеприпаса из самолета Воздушно-космических сил России в селе Петропавловка Воронежской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости».
В ведомстве напомнили, что нештатный сход авиационного боеприпаса с летящего военного самолета над селом Петропавловка произошел во вторник, 2 января, около 09:00.
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«В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов», — заявили в пресс-службе.
Также там отметили, что в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что часть жителей села Петропавловка разместят в пансионате в соседнем селе. Он подчеркнул, что речь идет о жителях домов на нескольких улицах.
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