Происшествия 02 января 2024, 16:26 Расследованием схода боеприпаса в Воронежской области займется комиссия Минобороны Минобороны объявило о расследовании схода боеприпаса над Воронежской областью

Читать 360tv в

Специальная комиссия проведет расследование после падения боеприпаса из самолета Воздушно-космических сил России в селе Петропавловка Воронежской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что нештатный сход авиационного боеприпаса с летящего военного самолета над селом Петропавловка произошел во вторник, 2 января, около 09:00.

Реклама

«В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов», — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что часть жителей села Петропавловка разместят в пансионате в соседнем селе. Он подчеркнул, что речь идет о жителях домов на нескольких улицах.