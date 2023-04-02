Происшествия 02 апреля 2023, 20:40 Расследование взрыва в кафе Петербурга проконтролирует МВД Руководство МВД взяло на контроль расследование гибели военкора Татарского в Петербурге РИА «Новости»

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Руководство МВД России будет контролировать расследование преступления, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством», — подчеркнули в министерстве.

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Сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направили в Петербург для «оказания практической помощи полицейским для установления и задержания лиц, причастных к организации взрыва в кафе на Университетской набережной.

В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной. Гибель Татарского подтвердили в петербургском МВД. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы 15 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов взял на себя координацию работы спецслужб и оказания помощи пострадавшим при взрыве в кафе.