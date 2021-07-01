Расследование по делу о причинении смерти по неосторожности в Сосновом бору завершилось

Следование по делу о причинении смерти по неосторожности в Сосновом Бору (Ленинградская область) подошло к концу. Оно продолжалось на протяжении пяти лет. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Во время очередного межведомственного совещания следователи вновь вернулись к уголовному делу, которое завершили еще в 2016 году. Тогда в реке Коваш в Сосновом Бору было обнаружено тело погибшего мужчины, сообщило ЛенТВ24.

Следователи вновь опросили свидетелей. С их помощью удалось получить дополнительные подробности о деле. Подозрения пали на ранее судимого 31-летнего мужчину. Задержанный признал свою вину.

По версии следователей, подозреваемый поссорился со своим знакомым в 2015 году. Ссора завершилась дракой, в результате которой пострадавший скончался от полученных травм. Подозреваемый избавился от тела, выкинув его в реку.