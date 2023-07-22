Происшествия 22 июля 2023, 16:08 Расследование обстрела журналистов потребовали провести в СПЧ Секретарь СПЧ Точенов призвал выяснить все обстоятельства обстрела журналистов в зоне СВО РИА «Новости»

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Обстоятельства обстрела российских журналистов необходимо проверить и выяснить, стали сотрудники СМИ целью атаки, или это обычная ситуация в зоне боевых действий. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов.

Он подчеркнул, что смерть военного корреспондента Ростислава Журавлева стала для него печальным и горестным известием, и выразил соболезнования родным и и близким погибшего.

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«С одной стороны, ребята штатские, с другой стороны, журналисты. Они выполняли свой профессиональный долг, как мы видим, с честью и достоинством. Надо еще разобраться, был ли это целенаправленный обстрел прессы, или обычная ситуация боевых действий», — заявил Точенов.

Секретарь СПЧ добавил, что журналисты и военные блогеры выполняют очень важную работу, освещая все события, происходящие в зоне проведения специальной военной операции.

Группа российских журналистов попала под обстрел кассетными боеприпасами со стороны украинских военных во время работы в Запорожской области. От полученных ранений после детонации выпущенного снаряда погиб корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев. Он умер во время эвакуации в полевой госпиталь.

Раненого фотокорреспондента агентства Константина Михальчевского увезли в Мелитополь. После стабилизации состояния журналист продолжит лечение в Крыму.

Также ранения получили сотрудники МИЦ «Известия»: корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Помощь им оказывают военные врачи.