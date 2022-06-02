Расследование наезда автобуса на остановку в Химках проконтролирует прокуратура Москвы

Московская прокуратура взяла под контроль установление ГИБДД всех обстоятельств ДТП, которое произошло сегодня, 2 июня, с автобусом на 22 километре Ленинградского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Москвы контролирует установление органами ГИБДД всех обстоятельств ДТП на 22 километре Ленинградского шоссе», — сказано в сообщении.

Авария произошла около 19:00 в районе дома № 16 по Ленинградскому шоссе. По предварительным данным, водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо, он потерял сознание, в результате чего транспортное средство совершило наезд на остановку. В автобусе на момент аварии находились 20 человек.

Пострадали, по уточненным данным, 13 человек. Изначально речь шла о 10 пострадавших. У всех диагностировали легкие травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

На остановке в момент ДТП также находились люди. По имеющимся данным, никто из них не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснят обстоятельства аварии. По факту ДТП уже начали проверку.