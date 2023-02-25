Происшествия 25 февраля 2023, 12:03 Необычный воздушный шар напугал индийцев NDTV: в Индии начали расследование инцидента с появлением над ее водами воздушного шара

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Власти Индии расследуют прошлогодний инцидент с появлением над принадлежащими стране Андаманскими и Никобарскими островами неизвестного воздушного шара. Об этом сообщил NDTV. Телеканал уточнил, что расследование начали после факта появления китайского аэростата в США.

По данным телеканала, несколько месяцев назад жители островов заметили гигантский воздушный шар и распространили в сеть фотоснимки неопознанного объекта. Тогда никто не понимал происхождение летательного аппарата.

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Острова расположены в Бенгальском заливе, где неподалеку находится полигон для испытаний ракет. Также на островах расположена база ВМС Индии.

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После сообщений, что Пентагон сбил китайский аэростат, индийские власти начали расследование появления над их территориальными водами похожего шара. По итогам анализа военные разработают протокол действий, в случаях появления подозрительных летающих объектов.