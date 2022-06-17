Расселенный дом загорелся в Ноябрьске

В Ноябрьске произошел серьезный пожар. Там загорелось расселенное здание. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России по ЯНАО.

Пожар случился на улице Школьной. Информация о возгорании поступила в 00:25. На место происшествия прибыли 79 человек личного состава и восемь спецавтомобилей. Огонь охватил площадь в 572 квадратных метра. Ликвидировать пожар удалось в 07:51.

«Пострадавших нет. Расселенный дом уничтожен. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России», — рассказали в ведомстве.