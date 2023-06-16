Эксклюзив 16 июня 2023, 06:43 Расселенный дом сгорел в Южном Тушино Сгорел расселенный дом на Новопоселковой улице в Южном Тушино Пресс-служба МЧС

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Ночью в Южном Тушино на северо-западе Москвы сгорел четырехэтажный расселенный дом. Во время пожара обрушилась крыша, огонь локализовали, сообщил источник «360».

Спасателей в 03:40 вызвали на Новопоселковую улицу. В кирпичном четырехэтажном пустом доме загорелась одна из квартир, огонь перекинулся на чердак и охватил кровлю. Подъезды после расселения закрыли металлическими листами, огнеборцам пришлось их снимать. Зеленые насаждения мешали поставить подъемные механизмы, что тоже осложнило работу.

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К 04:54 обрушились 50 квадратных метров кровли, а общая площадь возгорания достигла 450 квадратных метров. В 05:08 объявили о локализации.

Крупный пожар случился в Курской области на складе пуха. Открытый огонь ликвидировали, к тушению подключили 40 человек. По одной из версий, возгорание мог спровоцировать украинский беспилотник.