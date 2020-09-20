Расселенный дом горит под Одинцово на площади 700 кв. м.

В расселенном доме в Одинцовском городском округе произошел пожар. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, в данный момент полыхает площадь в 700 квадратных метров.

Это одноэтажный дом в поселке Лесной Городок в Московской области, из которого ранее всех жильцов расселили в новые квартиры.

Информации о возможных пострадавших и погибших пока уточняется.

В МЧС «360» уточнили, что дом № 20 уже не эксплуатируется — в 21:23 «ликвидировали открытое горение».