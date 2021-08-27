Распылившего баллончик в женщину треш-стримера арестовали

Треш-стримера Евгения Дмитерко, распылившего перцовый баллончик в лицо беззащитной женщине в Москве, отправили под арест. Он проведет в СИЗО ближайшие пару месяцев, сообщил ТАСС.

Блогер напал на женщину в Измайловском парке. Против него завели дело о хулиганстве. Ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Стример ранее попытался объяснить свой поступок, сказав на допросе, что действовал якобы не по своей воле и что к этому его подтолкнул работодатель Игорь Маслов, известный как блогер Репейник. Дмитерко принес извинения за свой поступок.

Хулиганы сначала предлагали прохожей лечь голой на рельсы или провести с ними пару часов, пообещав вознаграждение. Все это они транслировали онлайн. На видео в Сети попал момент, как у женщины сначала спрашивают, нет ли у нее зарядки для телефона, а после того, как она отвечает, что нет, один из молодых людей по команде другого подбегает и начинает распылять в лицо жертве перцовый баллончик. Теперь этот юноша сам стал героем сводок МВД. Пока что посидит в СИЗО, а дальнейшую судьбу решит суд.

Правоохранители задержали всю компанию стримеров, нагрянув к ним в квартиру.