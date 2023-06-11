Происшествия 11 июня 2023, 20:29 Распылившая в Мариинском театре перцовый газ москвичка получила семь суток ареста Суд арестовал на семь суток распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре москвичку РИА «Новости»

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Октябрьский суд арестовал жительницу Москвы, которая распылила перцовый газ во время спектакля в Мариинском театре. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», — указали в сообщении.

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По предварительным данным, 10 июня женщина распылила перцовый баллончик во время спектакля «Лебединое озеро», а потом ругалась нецензурной бранью в фойе театра и не реагировала на замечания его сотрудников.

Защита пыталась заверить суд, что зрительнице пришлось использовать баллончик для самообороны.

Правоохранители допросили дочь москвички, которая также была на спектакле. По ее словам, они с матерью смотрели балет через мобильные телефоны. Сотрудница театра попросила их убрать устройства. После этого сидящий рядом мужчина ударил мать в плечо, а сидящая сзади женщина выхватила у нее из рук телефон. Тогда ее мать решила распылила баллончик.

В отношении жительницы Москвы составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Балерина Мариинского театра Оксана Скорик рассказала, что после распыления перцового баллончика в зале пары вещества распространились и на сцену.