    30 января 2020, 10:42

    Распространявшую наркотики группировку осудили на Ямале

    Ольга Ситникова

    Ямальский суд приговорил трех членов организованной преступной группы. Ее участники раскладывали синтетические наркотики по тайникам. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    «Суд, с учетом наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и роли каждого из участников организованной преступной группы в преступной деятельности, назначил наркосбытчикам наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет», — пояснили в пресс-службе.

    В период с августа по сентябрь 2018 года ОПГ распространяла наркотики в Губкинском, Ноябрьске, Муравленко и Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО. Один участник банды фасовал наркотики по партиям и передавал их закладчикам. Мужчина и женщина договаривались с покупателями в мессенджере Telegram и прятали товар в условленном месте.

    «В ходе расследования уголовного дела из мест „закладок“ и временных жилищ преступников изъяты наркотические средства общей массой около 400 граммов», — уточнили в пресс-службе.

    Двум мужчинам назначили наказание с отбыванием срока в исправительных колониях строгого режима, женщине — в колонии общего режима.