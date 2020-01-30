Распространявшую наркотики группировку осудили на Ямале

«Суд, с учетом наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и роли каждого из участников организованной преступной группы в преступной деятельности, назначил наркосбытчикам наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет», — пояснили в пресс-службе.

В период с августа по сентябрь 2018 года ОПГ распространяла наркотики в Губкинском, Ноябрьске, Муравленко и Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО. Один участник банды фасовал наркотики по партиям и передавал их закладчикам. Мужчина и женщина договаривались с покупателями в мессенджере Telegram и прятали товар в условленном месте.

«В ходе расследования уголовного дела из мест „закладок“ и временных жилищ преступников изъяты наркотические средства общей массой около 400 граммов», — уточнили в пресс-службе.

Двум мужчинам назначили наказание с отбыванием срока в исправительных колониях строгого режима, женщине — в колонии общего режима.