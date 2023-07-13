Происшествия 13 июля 2023, 06:54 Распространение энтеровирусной инфекции в детсаду Амурской области заинтересовало прокуратуру Прокуратура Амурской области начала проверку в детсаду в Амурской области Freepik

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В поселке городского типа Прогресс 17 детей заболели энтеровирусной инфекцией. Прокуратура Райчихинска начала проверку в детском саду № 16 «Золотая рыбка», куда они ходили. Об этом сообщило надзорное ведомство Амурской области.

В течение недели энтеровирусную инфекцию диагностировали у 17 воспитанников детсада. Они лечатся амбулаторно, состояние заболевших удовлетворительное.

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Прокуратура Райчихинска проверит действия должностных лиц — насколько своевременно они обнаружили распространение заболевания и локализовали. Кроме того, специалисты дадут оценку органам местного самоуправления по вопросу «организации предоставления дошкольного образования».

«При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре Амурской области.

Судебные приставы приостановили работу детсада № 16 «Золотая рыбка» на два месяца. Сначала у детей заподозрили отравление, затем анализы указали на энтеровирусную инфекцию. Роспотребнадзор нашел в учреждении многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе отсутствие чистящих средств.