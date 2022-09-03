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Девушка упала на рельсы в московском метро

Дептранс: человек упал на рельсы на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена

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Интервалы движения поездов временно увеличили на южном участке Калужско-Рижской линии столичного метро. На одной из станций на рельсы упал человек, сообщил дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Очевидцы запечатлели на видео девушку, которая по неизвестной причине улеглась на пути метрополитена. На окрики и просьбы уйти она не реагировала.

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Позже движение вернулось к обычному графику.

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