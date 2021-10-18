Раскрыты подробности смертельного ДТП с автобусом в Петербурге

Сотрудники полиции рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла утром 18 октября на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

На участке от проспекта Культуры до проспекта Художников столкнулись иномарка Mercedes-Benz и автобус «Лиаз». От полученных травм скончался 33-летний мужчина, уроженец среднеазиатской республики. «В результате ДТП водитель „Мерседес Бенц“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве. Ранее очевидцы сообщали о смерти женщины, которая якобы находилась в легковом автомобиле. По данному факту проводится проверка.