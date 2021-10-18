18 октября 2021, 18:01
Раскрыты подробности смертельного ДТП с автобусом в Петербурге
Уроженец среднеазиатской республики погиб в ДТП на Суздальском проспекте
Сотрудники полиции рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла утром 18 октября на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
На участке от проспекта Культуры до проспекта Художников столкнулись иномарка Mercedes-Benz и автобус «Лиаз». От полученных травм скончался 33-летний мужчина, уроженец среднеазиатской республики.
«В результате ДТП водитель „Мерседес Бенц“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.
Ранее очевидцы сообщали о смерти женщины, которая якобы находилась в легковом автомобиле. По данному факту проводится проверка.