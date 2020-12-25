25 декабря 2020, 14:07
Раскрыты подробности происшествия с выкатившимся за ВПП самолетом во Внуково
Самолет из Нерюнгри выкатился за пределы рулежной дорожки на 50 метров во Внуково. Люди вышли из лайнера самостоятельно, никто не пострадал. Следователи проверят все обстоятельства ЧП в столичном аэропорту. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская.
«Пассажиры и члены экипажа эвакуированы. Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте работают на месте происшествия», — рассказала Марковская.
Во Внуково сообщили, что во время происшествия никто не пострадал. Сейчас из самолета выгружают багаж, после чего лайнер отбуксируют на рулежную дорожку и потом на назначенное место стоянки.
Самолет Boeing Нерюнгри — Москва выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во Внуково. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме. Информации о причине произошедшего пока нет. Сцепление с ВПП было в норме.