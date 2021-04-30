Раскрыты подробности о водителе автобуса с детьми в Ставрополье

Автобус с детьми попал в смертельную аварию на Ставрополье. У водителя была лицензия на перевозку пассажиров, а в ДТП он сам потерял племянницу. Об этом рассказала директор волгоградской школы олимпийского резерва № 2 Татьяна Астафьева.

«У нас лицензионная машина эта, водитель с лицензией, у нас он более восьми лет возит нас. Ничего плохого не могу сказать: аккуратен, никогда ничего не превысит. Он стал как семья», — привело слова Астафьевой РИА «Новости».

Директор школы добавила, что сестра мужчины поехала в Черкесск вместе с мужем и взяла своих детей поболеть за баскетбольную команду. В итоге водитель потерял в аварии старшую племянницу. Сама Астафьева за 20 минут до ДТП разговаривала с юными спортсменками по телефону.

«Весело ехали, дети мультики, кино смотрели, все было нормально. А через 20 минут перезванивает водитель, у него истерика, попали в ДТП», — поделилась она.

Девочки ехали на турнир в Черкесске, который включен в школьный календарь соревнований. Дети постоянно участвуют в состязаниях, посвященных возрождению карачаевского народа. При этом турнир не в ходит в календарь областной федерации, пояснила Астафьева. Девочки тренируются под руководством Татьяны Шахматовой.

«Они только в этом сезоне 2020-2021 зашли на большие соревнования. В связи с пандемией не получалось часто выезжать. И получилось договориться поехать в Черкесск», — пояснила директор школы.

Автобус с детской баскетбольной командой попал в аварию днем 30 апреля на 535-м километре автодороги «Астрахань — Ставрополь». На трассе столкнулись три автомобиля, в числе которых был грузовик. В результате погибли пять детей. Врачи продолжают бороться за жизни девяти пострадавших. СК приступил к расследованию уголовного дела.