Раскрыты подробности о погибшем вместе с дочерью мужчине в Москве

«Прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Утром 12 декабря полицейские нашли тела мужчины и пятилетней девочки рядом с высоткой на северо-востоке Москвы. У них были травмы, характерные для падения с высоты. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка».

Сейчас на месте гибели мужчины и его дочери работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить, что произошло.