12 декабря 2020, 12:24
Раскрыты подробности о погибшем вместе с дочерью мужчине в Москве
У мужчины, который погиб вместе с пятилетней дочерью на проспекте Мира, были финансовые проблемы. Ни он, ни его жена не работали — в семье не было денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Утром 12 декабря полицейские нашли тела мужчины и пятилетней девочки рядом с высоткой на северо-востоке Москвы. У них были травмы, характерные для падения с высоты. По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка».
Сейчас на месте гибели мужчины и его дочери работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить, что произошло.