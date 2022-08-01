Раскрыты подробности ДТП в Надеждинском районе Приморского края

В минздраве Приморья раскрыли подробности ДТП с участием микроавтобуса и такси, которое произошло накануне в Надеждинском районе края. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

В результате столкновения микроавтобуса и такси пострадали несколько пассажиров. Человека с самыми серьезными травмами доставили в больницу в Уссурийске.

По словам представителей минздрава, бригада скорой помощи случайно оказалась в нужном месте в нужное время. Двух других пострадавших передали медикам Надеждинской больницы.

Как рассказали очевидцы происшествия, оба транспортных средства двигались по одной полосе движения, а после столкновения вылетели на встречную полосу.