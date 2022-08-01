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    01 августа 2022, 11:14

    Раскрыты подробности ДТП в Надеждинском районе Приморского края

    Оксана Лавнюженко

    В минздраве Приморья раскрыли подробности ДТП с участием микроавтобуса и такси, которое произошло накануне в Надеждинском районе края. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

    В результате столкновения микроавтобуса и такси пострадали несколько пассажиров. Человека с самыми серьезными травмами доставили в больницу в Уссурийске.

    По словам представителей минздрава, бригада скорой помощи случайно оказалась в нужном месте в нужное время. Двух других пострадавших передали медикам Надеждинской больницы.

    Как рассказали очевидцы происшествия, оба транспортных средства двигались по одной полосе движения, а после столкновения вылетели на встречную полосу.