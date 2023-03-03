Происшествия 03 марта 2023, 21:51 Раскрыты детали дела об убийстве супругов-риелторов в Москве KP.RU: ограбление назвали приоритетной версией убийства супругов-риелторов в Москве РИА «Новости»

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Ограбление названо в числе приоритетных версий убийства супружеской пары риелторов в квартире на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. По данным сотрудников правоохранительных органов, преступник или преступники что-то искали в квартире, сообщила KP.RU.

Речь идет об убийстве мужа и жены, которые зарабатывали на жизнь торговлей недвижимостью. Они не выходили на связь с родственниками несколько дней, после чего брат главы семейства был вынужден обратиться в полицию.

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Когда дверь взломали, в квартире обнаружили следы борьбы и тела хозяев. При этом правоохранители обратили внимание на одну деталь. Подойти к входной двери квартиры, где жили убитые, невозможно. К ней ведет еще одна внешняя дверь — так называемый «предбанник», который запирается на ключ.

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«Впустить они могли либо человека, которого хорошо знали, либо кого-то, кого ждали», — сделал вывод собеседник издания, причастный к расследованию убийства.

Супруги работали риелторами как самозанятые. По словам соседей, ни с кем близко из жильцов они не общались. Общих детей у них не было. Соседи также обратили внимание, что всегда стоявший на закрытой стоянке внедорожник главы семейства исчез.

Ранее сообщалось, что убитая супружеская чета риелторов проживала в квартире, которая раньше принадлежала родителям известного российского предпринимателя Евгений Чичваркина*. Сам бизнесмен последние годы проживает в Лондоне. В 2010 году его маму обнаружили умершей в данной квартире.

*Евгений Чичваркин признан в России иностранным агентом