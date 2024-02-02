Эксклюзив 02 февраля 2024, 15:11 Раскрыт предварительный диагноз отравившихся шаурмой в Иркутске Пострадавшая от отравления шаурмой в Иркутске заявила, что врачи нашли ротавирус РИА «Новости»

Читать 360tv в

Покупка шаурмы в точке общественного питания в Ленинском районе Иркутска обернулась массовой госпитализацией покупателей. Опрошенные «360» трое пострадавших рассказали, что через пару часов после съеденной шаурмы у них начались головокружения, рвота и понос.

Попавшая в больницу девушка заявила, что врачи диагностировали у нее ротавирусную инфекцию. Она подчеркнула, что в больницу после ухудшения состояния обратилась не сразу, рассчитывала на помощь таблеток. Скорую вызвал молодой человек, с которым она ела шаурму. Ему стало плохо во время поездки, парня тоже положили в больницу.

Реклама

Собеседница «360» пояснила, что фастфуд купила в торговой точке «Шаурма на углях». Она добавила, что раньше тоже покупала там еду — проблем никогда не было.

«Там все делал хозяин, а потом он нанял работника. У него мы и купили шаурму», — поделилась девушка.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале сообщил, что в больнице находятся девять человек, в том числе двое детей. Врачи оценили их состояние как средней тяжести. Глава региона подчеркнул, что отравившихся намного больше, но некоторые отказались от госпитализации.

Областной главк Следственного комитета объявил, что возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники ведомства начали допрос свидетелей и проверку всех точек общественного питания Ленинского района Иркутска.