Эксклюзив 03 мая 2023, 07:30 Раскрыли обстоятельства смертельного ДТП с мотоциклом в Зеленограде Два человека погибли в ДТП с легковушкой и мотоциклом в Зеленограде РИА «Новости»

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В Зеленограде столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Volkswagen Tiguan. Погибли два человека, сообщил источник «360».

Авария случилась 2 мая около 23:40 на Фирсановском шоссе. На проезжей части столкнулись мотоцикл и автомобиль, погибли два человека с байка — водитель и пассажир.

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Обстоятельства аварии раскрыл РИА «Новости» представитель экстренных служб. Мотоцикл на скорости врезался в Volkswagen Tiguan. Жертвами стали мужчина и женщина.

На внешней стороне 57-го километра МКАД случилось массовое ДТП с двумя пострадавшими. В аварию попали четыре машины: такси Skoda Rapid, Volvo, BMW и Mercedes-Benz Sprinter. Водителя и пассажирку первой госпитализировали с травмами разной степени тяжести.